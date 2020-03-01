Испания

Валлиец может прервать голевую засуху в матче против Барселоны.

Нападающий Реала Гарет Бэйл имеет весьма продолжительную безголевую серию на стадионе мадридской команды Сантього Бернабеу.

В последний раз 30-летний валлиец отличался взятием ворот в Мадриде 16 марта 2019 года. Тогда Реал на своем поле переиграл Сельту со счетом 2:0.

Стоит отметить, что Гарет Бэйл может прервать свою голевую засуху уже сегодня, в матче против Барселоны. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка, который начнется в 22:00 по киевскому времени.

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