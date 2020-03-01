Наставник уверил, что его команде удастся добиться поставленных целей на этот сезон.
Диего Симеоне, Getty Images
01 марта 2020, 21:43
Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне прокомментировал ничейный исход поединка против Эспаньола (1:1).
"Я всегда ожидаю большего от игроков, когда мы не побеждаем. Во втором тайме мы изменили схему и стали играть лучше. Мы стараемся побеждать, но в последнее время не всегда получается, да и график выдался напряженным", — цитирует аргентинца Football Espana.
"Будем бороться до конца. Уверен, мы достигнем своих целей", — заключил Симеоне.
Вашему вниманию видеообзор матча Эспаньол — Атлетико.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.