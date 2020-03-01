football.ua
  • Тесты
  • Правила жизни
  • euro-2020
  • Битва редакций
  • Украина
  • Англия
  • Германия
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
  • Португалия
  • Турция
  • Франция
  • Другое
  • Лига чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига наций
  • Чтиво

  • Испания

    01 марта 2020, 18:48

    Атлетико не сумел дожать Эспаньол на выезде

    Команды сыграли вничью 1:1.

    Эспаньол - Атлетико, Getty Images
    Эспаньол - Атлетико, Getty Images 01 марта 2020, 18:48

    В рамках 26-го тура Ла Лиги Эспаньол принимал мадридский Атлетико. Подопечные Диего Симеоне забили два гола в матче, однако, один из них пришелся в собственные ворота. Матч завершился вничью 1:1.

    В следующем туре Эспаньол на выезде сыграет с Осасуной (8 марта). Атлетико 7-го марта на Ванда Метрополитано примет Севилью, затем отправится на Энфилд на ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля.

    После 26 сыгранных матчей Эспаньол продолжает занимать последнюю строчку турнирной таблицы, имея в активе 20 очков и отставая от спасительного 17-го места на пять пунктов. В свою очередь, "рохибланкос" с 44 очками располагаются на четвертой строчке, опережая Реал Сосьедад и Хетафе, у которых матч в запасе, на одно и два очка, соответственно.

    Эспаньол — Атлетико Мадрид 1:1
    Голы: Савич, 24 (аг) — Сауль, 47.

    Эспаньол: Д. Лопес — Х. Лопес, Б. Эспиноза, Кабрера, Дидак — В. Санчес, Иттурраспе (Мелендо, 71) — Ву (Кальери, 71), Дардер, Эмбарба (Педроса, 81) — Де Томас.

    Атлетико: Облак — Триппьер, Савич, Фелипе, Лоди — Коке, Томас, Сауль, Карраско (Фелиш, 56) — Мората (Д. Коста, 63), Корреа (Витоло, 69).

    Предупреждения: Эмбарба, В. Санчес, Х. Лопес — Фелипе, Томас, Коке, Лоди.

    Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.

    Команды

    Атлетико Эспаньол

    Аналитика, Интервью, Чтиво

    Дитмар Хопп и Бавария, Getty Images

    Евгений Музыка

    01 марта 2020"Дитмар Хопп — сукин сын": почему немецкие болельщики ненавидят президента Хоффенхайма
    Тамаш Кадар, Getty Images

    Китай

    29 февраля 2020Тамаш Кадар: Это неправда, что я пошел на конфликт с Михайличенко ради трансфера
    Килиан Мбаппе, Getty Images

    The Players Tribune

    29 февраля 2020Килиан Мбаппе. История мальчика из неблагополучного пригорода
    Стивен Колкер с болельщиками Ливерпуля, Getty Images

    Трансферы

    24 февраля 2020ТОП-10 самых странных трансферов в новейшей истории британского футбола
    Виллиан, Getty Images

    The Players' Tribune

    23 февраля 2020Виллиан: Нужно убивать полтора льва каждый день, потому что все убивают по одному
    Творец успеха Хосе Бордалас, Getty Images

    Испания

    23 февраля 2020Феномен Хетафе: поразительный взлет третьей команды Ла Лиги
    Лионель Месси, Mundo Deportivo

    Интервью

    22 февраля 2020Лионель Месси: Барселона недостаточно хороша для победы в Лиге чемпионов
    Фото Football.ua

    Чемпионат Украины

    21 февраля 2020Чемпионат 11 команд — сборная УПЛ первой части сезона
    Алексей Михайличенко, фото: ФК Динамо

    Алексей Мацкевич

    21 февраля 2020Что ждет Динамо в весенней части сезона — итоги сборов в Турции
    Бела Гуттман, который "проклял" Бенфику, getty images

    Бенфика

    20 февраля 2020Гуттман, Эйсебио, "Святой Дух" и многое другое — великая история Бенфики
    ЗИНЕДИН ЗИДАН, ФОТО GETTY IMAGES

    Испания

    20 февраля 2020Неизведанная сторона Зидана: скаут и переговорщик
    Андрей Шевченко, acmilan.com

    Сергей Шевченко

    19 февраля 2020Андрей Шевченко и Милан. Альянс, который выглядит неизбежным
    У Шахтера есть шанс пройти Бенфику/Getty Images

    Кирилл Круторогов

    18 февраля 2020Анализ Бенфики: не идеальная, но не слабая
    ДИН ХЕНДЕРСОН, ФОТО GETTY IMAGES

    Евро-2020

    18 февраля 2020Дин Хендерсон: Может ли голкипер Шеффилд Юнайтед стать основным в Англии на Евро?
    Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе, Getty Images

    Вадим Адаменко

    17 февраля 2020Холанд против Мбаппе, последний шанс для Ман Сити: главные интриги 1/8 финала Лиги чемпионов
    Фрэнк Лампард, Getty Images

    Челси

    17 февраля 2020Фрэнк Лампард: Сердце говорило, что еще рано принимать Челси, но это то, чего я хочу
    Кендзера и Русин, фото: ФК Динамо

    Алексей Мацкевич

    16 февраля 2020Доминирование, которое не переросло в голевые моменты — разбор заключительных матчей Динамо на сборе
    Шальке 04, 1940-й, photo: FC Schalke 04

    Володимир Войтюк

    15 февраля 2020В тіні свастики: німецький футбол під час Другої світової війни
    Олександр Щербаков (ліворуч)

    Любомир Кузьмяк

    14 февраля 2020"Якісь люди приїхали на базу Динамо, почали виміряти радіацію". Він забивав Реалу, вражав Рехагеля і став легендою в Одесі
    Верона, Getty Images

    Сергей Шевченко

    13 февраля 2020Верона. Гроза лидеров, наследие Гасперини и вторая молодость Велозу
    Андрей Шевченко, Getty Images

    Италия

    12 февраля 2020В поисках нового Шевченко: как Милан ищет идеального форварда
    Вольфсбург - чемпион Германии-2009, Getty Images

    История

    11 февраля 2020Сенсационный Вольфсбург: как сложилась судьба чемпионов Германии 2008/09

    Томас Гроннемарк, twitter.com/thomasthrowin

    Five O'Clock

    11 февраля 2020Тренер Ливерпуля по аутам: Есть команды, которые очень плохи в этом — и речь о клубах АПЛ с миллиардами фунтов
    Шейху Куяте, Getty Images

    Five O'Clock

    10 февраля 2020Шейху Куяте: Если кто-то проигрывает на тренировке — мы идем кушать к нему домой
    Николай Шапаренко, фото: ФК Динамо Киев

    Алексей Мацкевич

    10 февраля 2020Эксперименты Михайличенко в отсутствие Цыганкова продолжаются — разбор последнего матча Динамо на сборах
    Празднование гола игроками "горняков", фото ФК Шахтер

    Анализ

    10 февраля 2020Успешный финал уже изученной книги Шахтера
    Особняк Эшли Коула за 3,3 млн фунтов, rightmove.co.uk

    За пределами поля

    09 февраля 2020Жизнь футболиста: как игроки выбирают себе недвижимость
    Дженнаро Гаттузо и Карло Анчелотти, Getty Images

    Сергей Шевченко

    08 февраля 2020Правильно уволили? Разбираем тренерские отставки в Серии А
    Алексей Михайличенко, фото: ФК Динамо

    Алексей Мацкевич

    07 февраля 2020Как дела у Динамо без Кадара: разбор последних матчей киевлян
    Кике Сетьен, Getty Images

    Интервью

    06 февраля 2020Кике Сетьен: Барселона будет стараться меньше бегать, но больше думать
    Шахтер — Сеннерйюск, фото ФК Шахтер

    Анализ

    06 февраля 2020Футбольное пиршество Шахтера обошлось без новых блюд на столе
    Златан Ибрагимович и Кристиан Эриксен, Getty Images

    Сергей Шевченко

    05 февраля 2020Серия А. Главные итоги зимнего трансферного окна
    Криштиану Роналду, Getty Images

    Легенда

    05 февраля 202010 главных моментов в карьере Криштиану Роналду
    Кристиан Эриксен и Дани Ольмо, Football.ua

    Вадим Адаменко

    04 февраля 2020Топ-10 самых неожиданных трансферов зимнего окна
    Алессандро Флоренци, photo Valencia CF

    Кирилл Круторогов

    03 февраля 2020ТОП-10 самых интересных переходов Примеры
    Давид Трезеге празднует победный гол на Евро-2000, Getty Images

    Правила

    03 февраля 2020Устали от VAR? 7 футбольных нововведений, которые не прижились
    ЖИРУ И МОРЕНО, ФОТО GETTY IMAGES

    Артем Андросян

    03 февраля 2020ТОП сорвавшихся переходов зимнего трансферного окна
    Эшли Янг и Кристиан Эриксен, Getty Images

    Сергей Шевченко

    02 февраля 2020Эриксен и компания. Интер усилился для "скудетто"
    Жозе Моуриньо и Пеп Гвардиола, Getty Images

    Противостояние

    02 февраля 2020Моуриньо снова сразится с Гвардиолой: вспоминаем самые горячие встречи тренеров
    СБОРНАЯ УКРАИНЫ, ФОТО АФУ

    Футзал

    01 февраля 2020Сегодня Украина стартует в элит-раунде ЧМ по футзалу: всё о турнире
    Кристиан Эриксен, twitter.com/Inter

    Евгений Музыка

    01 февраля 2020Топ-10 переходов январского трансферного окна

    лента новостей

    Испания. Новости

    Испания. Ла Лига

    # 01 марта 2020 И О
    1 Барселона Барселона 25 55
    2 Реал Мадрид Реал Мадрид 25 53
    3 Севилья Севилья 26 46
    4 Атлетико Атлетико 26 44
    5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 25 43
    6 Хетафе Хетафе 25 42
    7 Валенсия Валенсия 26 41
    8 Вильярреал Вильярреал 26 38
    9 Гранада Гранада 26 37
    10 Атлетик Атлетик 26 34
    11 Леванте Леванте 26 32
    12 Осасуна Осасуна 26 31
    13 Алавес Алавес 26 31
    14 Бетис Бетис 26 30
    15 Вальядолид Вальядолид 26 29
    16 Эйбар Эйбар 25 27
    17 Сельта Сельта 26 25
    18 Мальорка Мальорка 25 22
    19 Леганес Леганес 26 20
    20 Эспаньол Эспаньол 26 20

    подробная таблица

     
    		 Rambler's Top100