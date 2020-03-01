Атлетико не сумел дожать Эспаньол на выезде

Испания

Команды сыграли вничью 1:1.

В рамках 26-го тура Ла Лиги Эспаньол принимал мадридский Атлетико. Подопечные Диего Симеоне забили два гола в матче, однако, один из них пришелся в собственные ворота. Матч завершился вничью 1:1.

В следующем туре Эспаньол на выезде сыграет с Осасуной (8 марта). Атлетико 7-го марта на Ванда Метрополитано примет Севилью, затем отправится на Энфилд на ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля.

После 26 сыгранных матчей Эспаньол продолжает занимать последнюю строчку турнирной таблицы, имея в активе 20 очков и отставая от спасительного 17-го места на пять пунктов. В свою очередь, "рохибланкос" с 44 очками располагаются на четвертой строчке, опережая Реал Сосьедад и Хетафе, у которых матч в запасе, на одно и два очка, соответственно.

Эспаньол — Атлетико Мадрид 1:1

Голы: Савич, 24 (аг) — Сауль, 47.

Эспаньол: Д. Лопес — Х. Лопес, Б. Эспиноза, Кабрера, Дидак — В. Санчес, Иттурраспе (Мелендо, 71) — Ву (Кальери, 71), Дардер, Эмбарба (Педроса, 81) — Де Томас.

Атлетико: Облак — Триппьер, Савич, Фелипе, Лоди — Коке, Томас, Сауль, Карраско (Фелиш, 56) — Мората (Д. Коста, 63), Корреа (Витоло, 69).

Предупреждения: Эмбарба, В. Санчес, Х. Лопес — Фелипе, Томас, Коке, Лоди.