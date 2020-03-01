Испания

После первого тайма Эль-Классико исторические расклады говорят не в пользу "сливочных".

В Мадриде на Сантьяго Бернабеу проходит Эль-Классико. Реал принимает Барселону. По состоянию на первые 45 минут счет в матче 0:0.

Примечательно, что "сливочные" 29 лет не выигрывали у каталонцев после нулей в первом тайме.

В последний раз такое случилось 9 июня 1991 года. Тогда мадридцы победили "сине-гранатовых" в последнем 38-м туре чемпионата Испании благодаря единственному голу Адольфо Альдана на 47-й минуте.

Впрочем, тот матч не стал трагедией для каталонцев, так как команда Йохана Кройфа выходила на Эль-Классико уже в статусе чемпиона. Реалу данная победа помогла занять третье место в турнирной таблице, опередив Осасуну на один пункт.

К слову, тот матч Реала и Барсы также проходил на Сантьяго Бернабеу.

На данный момент Реал и Барселона проводят второй тайм. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция центрального матча 26-го тура Ла Лиги.

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