Испания

Бельгийский вингер на этой неделе полетит в Соединенные Штаты Америки.

Нападающий мадридского Реала Эден Азар на этой неделе полетит в США, где ему предстоит операция на лодыжке. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, бельгийский вингер будет прооперирован в этот четверг или пятницу в одной из клиник Далласа. Данное решение было приняло клубом и самим футболистом.

Напомним, Эден Азар получил травму лодыжки 22 февраля в матче чемпионата против Леванте (0:1), из-за чего он пропустит минимум два месяца.

В текущем сезоне 29-летний бельгиец провел 15 поединков в футболке "сливочных", отличившись одним голом и пятью ассистами.

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