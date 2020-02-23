Испания

Бельгиец вновь оказался в лазарете.

Полузащитник Эден Азар не поможет мадридскому Реалу в ближайших матчах из-за проблем со здоровьем, сообщает официальный сайт клуба.

Азар получил травму лодыжки в субботнем матче с Леванте (0:1), покинув поле в середине второго тайма. Медицинское обследование выявило у полузащитника небольшой перелом. Предполагается, что восстановление бельгийца может занять около двух месяцев.

Таким образом, Азар точно не сможет принять участие в поединках с Манчестер Сити и Барселоной, которые состоятся на следующей неделе.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 15 поединков в футболке "сливочных", отличившись одним голом и пятью ассистами.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.