Реал Сосьедад отправится в гости к Мирандесу в рамках ответного поединка 1/2 финала Кубка Испании.

Ощутимое преимущество в предматчевых раскладах имеет команда из Сан-Себастьяна. Так, коэффициент Parimatch на победу Реал Сосьедада составляет 1,68, на ничью – 4,2, а на победу гостей – 4,9.

Хороший коэффициент предлагается на то, что команды смогут отличиться тремя и более голами. Поставить на такой исход можно с показателем 1,7.

Любителям нестандартных прогнозов может быть интересна ставка "В каком из таймов Мирандес забьет больше голов: в 1-м тайме" с коэффициентом 3,9.

Напомним, что первая встреча между этими командами завершилась победой Реал Сосьедада (2:1).

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