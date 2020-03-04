Испания

Испанский журналист Луис Канут утверждает, что у голкипера нет определенности по поводу своего будущего.

Вратарь Барселоны Марк-Андре Тер Штеген не исключает, что покинет клуб, рассказал журналист Луис Канут.

По словам Канута в эфире Catalunya Radio, его коллега недавно встретился с Марко-Андре, чтобы обсудить написание автобиографии, но тот отказался, заявив, что не знает, будет ли в клубе в следующем сезоне.

Ранее СМИ утверждали, что у Тер Штегена случился конфликт с Лионелем Месси на тренировке. Кроме того, издание AS отметило, что никто из игроков Барселоны не поприветствовал вратаря после отличного сэйва после удара Иско в Эль Класико.

Сам вратарь раскритиковал команду после натужной победы 2:1 над Славией в Лиге чемпионов.

Потенциальным покупателям будет нелегко заполучить Тер Штегена, у которого прописаны отступные в 180 млн евро. На более низкую сумму вряд ли приходится рассчитывать, ведь Барселона не хочет расставаться со своим голкипером.