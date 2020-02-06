Испания

Атмосфера в коллективе "сине-гранатовых" оставляет желать лучшего.

Барселона в последнее время переживает не лучшие времена. Ситуация в коллективе начала накаляться довольно давно. Лионель Месси схлестнулся с Марком-Андре тер Штегеном на тренировке после проигранного поединка против Валенсии, не поделив спорный мяч, сообщает El Pais.

Несколько позже, после увольнения Эрнесто Вальверде и слов спортивного директора Эрика Абидаля о том, что многие игроки были недовольны тренером, аргентинец обвинил того во лжи. Месси попросил имена и доказательства от француза, что привело к серьезным конфликтам внутри клуба.

На первый взгляд, все шло к увольнению Эрика Абидаля, но Хосеп Мария Бартомеу, президент клуба, решил не принимать поспешных мер.

Вскоре появилась информация о том, что Лионель Месси теперь жаждет отставки Бартомеу и хочет видеть новым главным тренером Хави.

Если ситуация в Барселоне не стабилизируется и Лионель Месси решит уйти, то ПСЖ, Интер, Ювентус и Манчестер Юнайтед готовы побороться за него.

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