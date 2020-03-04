Испания

Мигель Гутьеррес надолго останется в мадридской команде.

Как сообщает AS, мадридский Реал продлил контракт 18-летним защитником Мигелем Гутьерресом до 2014 года.

Отмечается, что в текущем сезоне левый фулбэк выступает за Реал U-19, но не раз привлекался к тренировкам с первой командой. Кроме того, он провел один матч с основным составом со время летней подготовки против Фенербахче.

По данным источника, Гутьеррес считается одним из самых перспективных игроком академии мадридцев, и уже привлек внимание других клубов.

Ранее свое мнение о выступлениях за Реал высказал 19-летний полузащитник Винисиус Жуниор.