Испания

Бразильский вингер высказался о победе над Барселоной в матче чемпионата Испании.

Мадридский Реал одолел Барселону на Сантьяго Бернабеу в рамках 26-го тура испанской Ла Лиги (2:0) и вернул себе лидерство в турнирной таблице.

Автором одного из голов в составе "сливочных" стал Винисиус Жуниор, который поделился эмоциями после матча и назвал Реал лучшей командой в мире.

"Мы должны продолжать в том же духе, работать ради себя и наших болельщиков. Благодарю Сантьяго Бернабеу, который был заполнен. Это очень нам помогло".

"Я выступаю за лучшую команду в мире и хочу, чтобы болельщики были счастливыми. Я действительно доволен проделанной работой на этой неделе".

"Я рад забитому голу в Эль Класико, как ребенок, ведь это было моей мечтой. Этот вечер навсегда останется в моей памяти. Мы провели хорошую игру и заслуженно победили", — приводит слова Винисиуса Sport.es.

Напомним, Винисиус Жуниор побил рекорд Лионеля Месси, став самым молодым игроком, который забивал в Эль Класико в рамках Ла Лиги.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.