Испания

Мадридцы наблюдает за игрой украинского вратаря.

Представители Реала пообщались с голкипером Овьедо Андреем Луниным, чей контракт принадлежит мадридцам, после матча 30-го тура Сегунды против Тенерифе, сообщает DC.

Напомним, команда украинского футболиста добыла минимальную победу, а Лунин впервые отстоял на "ноль" в футболке нового клуба.

По данным источника, вратарю позвонил директор "бланкос" Эмилио Бутрагеньо, поздравив Андрея с успешной игрой.

К слову, Овьедо все еще находится в зоне вылета, имея после 30 сыгранных матчей 32 очка, и занимая 20 место. Следующий поединок Овьедо проведет на выезде против Эстремадуры (7 марта).