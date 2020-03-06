Испания

Менеджер рассказал о стиле своей команды.

Главный тренер Хетафе Хосе Бордалас поведал о стратегии развития своей команды, сравнив ее с игровым стилем Барселоны.

"Хетафе не играет, чтобы развлекать болельщиков. Когда мы играли против Барсы, их вратарь сделал 69 передач, но я не хочу, чтобы мой вратарь имел столько возможностей пасовать".

"То, что мы хотим сделать, это реализовывать шансы на достижения наших целей на матч, и наш стиль игры не для всех, но многие люди все-таки отдают нам должное за то, что мы делаем".

"Каков наш предел? Я очень амбициозный тренер, и я всегда буду стремиться к большему. То, что мы делаем, — это что-то историческое, но, надеюсь, лучшее еще впереди", — цитирует Бордаласа Marca.

Ранее наставник Хетафе заявил, что высокое место его команды в турнирной таблицы — это ненормально.