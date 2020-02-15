Испания

Главный тренер "синих" прокомментировал текущее положение дел команды.

Хосе Бордалас вместе с Хетафе занимает третью строчку турнирной таблицы после 23 туров, что стало некоторой сенсацией. Главный тренер объясняет, что текущее положение дел не нормально: клуб не может подписывать нужных игроков и должен решать вопрос сохранения "прописки".

"Мы маленькая команда и не можем подписывать тех игроков, что и остальные. Фактически, есть игроки, которых мы хотели привезти сюда. Мы не смогли заплатить Леганесу то, что они хотели. И мы говорим только о Леганесе!

Или игрок, подписанный Гранадой на зимнем рынке, — это Фулкье, который был с нами в прошлом году, и мы не смогли его снова привезти из-за его слишком высокой зарплаты. Люди привыкли видеть Хетафе в верхней половине таблицы в течение трех сезонов, и это не нормально ... мы должны бороться за выживание!

Я всегда говорю игрокам: то, что мы сделали в прошлом сезоне, больше не дает нам ничего. Если мы будем работать так же, как и тогда, мы получим меньше", — приводит слова Бордаласа El Pais.

Напомним, что в ближайшем поединке Ла Лиги Хетафе сможет проверить свои силы на фоне чемпиона страны. Начало игры запланировано на 17:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.