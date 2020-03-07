Испания

Football.ua представляет вашему вниманию анонс центрального поединка 27-го тура Ла Лиги.

Реал Сосьедад попробует снова удивить всех — на этот раз баскам предстоит выездной матч против чемпионов.

Барселона — Реал Сосьедад

Суббота, 18:30, Барселона, Камп Ноу. Арбитр встречи — Хуан Мартинес Мунуэра.

Барселона в прошлом туре была бита Реалом, что привело к потере первого места в турнирной таблице Ла Лиги. Такой результат, безусловно, больно ударил по самолюбию "сине-гранатовых" и сейчас они хотят как можно скорее вернуться на вершину. Первый шаг для этого — тяжелый поединок против Сосьедада.

Баски на этой неделе добились исторического результата — вышли в финал Кубка Испании. Этот результат наверняка окрылил команду и теперь она в прекрасном настроении отправится на Камп Ноу. Сосьедад сейчас ведет борьбу за место в топ-4, которая гарантирует Лигу чемпионов, так что буквально каждое очко на счету.

Что касается кадровой ситуации, то у сегодняшних соперников проблемы старые. Барселоне не помогут Усман Дембеле, Луис Суарес и Серхи Роберто, тогда как за гостей точно не выйдет Асьер Ильярраменди, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы.

Сосьедад в этом поединке вполне устроит ничья, но это не значит, что баски окопаются и будут играть в закрытый футбол. Сан-себастьянцы практически во всех матчах соглашаются на игру на встречных курсах, однако с Барселоной нужно немного унять пыл и сыграть более благоразумно.

Травмированы: Дембеле, Суарес, Роберто — Ильярраменди

Интересные факты:

- Барселона выиграла 19 из последних 20 матчей на своем поле.

- Барселона обыгрывала Сосьедад в 19 последних матчах на своем поле.

- Сосьедад выиграл три последние матча в Ла Лиге.