Испания

Форвард Барселоны записал на свой счет 10 результативных действий в четырех играх.

Нападающий Барселоны Лионель Месси – лучший игрок Примеры в феврале, сообщил официальный сайт Ла Лиги.

В прошлом месяце Лионель сделал два ассиста в матче с Леванте, три – в игре с Бетисом, еще один – в поединке с Хетафе, а затем забил четыре гола Эйбару.

Это помогло Барселоне выйти на первое место в Ла Лиге – правда, уже в марте команда проиграла Реалу (0:2) и опустилась на вторую строчку.

В нынешнем сезоне Лионель отметился 18 голами и 12 голевыми передачами в чемпионате Испании.