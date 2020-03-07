football.ua
  • Тесты
  • Правила жизни
  • euro-2020
  • Битва редакций
  • Украина
  • Англия
  • Германия
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
  • Португалия
  • Турция
  • Франция
  • Другое
  • Лига чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига наций
  • Чтиво

  • Испания

    07 марта 2020, 22:04

    Арбитр матча Барселона — Реал Сосьедад назначил пенальти в ворота гостей, но забыл зафиксировать офсайд

    Баский коллектив пропустил единственный гол в матче после достаточно спорных решений судейской бригады.

    Арбитр матча Барселона - Реал Сосьедад Хосе Мануэра, Getty Images
    Арбитр матча Барселона - Реал Сосьедад Хосе Мануэра, Getty Images 07 марта 2020, 22:04

    На Камп Ноу состоялся матч 27-го тура Ла Лиги между Барселоной и Реал Сосьедад (1:0).

    Единственный гол в матче забил Лионель Месси с 11-метровой отметки на 81-й минуте. Арбитр поединка Хосе Мунуэра указал на "точку" после просмотра VAR, зафиксировав игру рукой у Микеля Оярсабаля. Сам эпизод "игры рукой" является достаточно спорным, а Оярсабаль получил еще и желтую карточку.

     

    Тем не менее. Внимания заслуживает не только эпизод с фиксацией пенальти. Куда-более интересным вопросом является момент за несколько секунд до вышеупомянутой ситуации. Месси исполнял стандартное положение с дальнего расстояния, навешивая за спины защитникам, куда вбегал Артуро Видаль.

    Именно чилиец совершил первое касание после Месси, переправив мяч в центр штрафной, где "круглый" и был остановлен Микелем Оярсабалем. Однако, стоит отметить, что рефери не посчитал, что Видаль находился в офсайде, что также является достаточно спорным решением. Еще раз хочется напомнить, что в данной ситуации Мануэра пересматривал VAR. 

     

    Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.

    Аналитика, Интервью, Чтиво

    Вадим Адаменко

    07 марта 2020Дебютный вызов Харатина, возвращение Кравца и Макаренко — разбираем кадровый потенциал сборной Украины
    Getty Images

    Сергей Шевченко

    06 марта 2020Серия А и коронавирус: что происходит и доиграют ли чемпионат
    Жребию - лайк, фото УАФ

    Евгений Музыка

    04 марта 2020Украине выпал практически идеальный жребий. Подкачала лишь первая корзина
    Микель Артета, Getty Images

    Англия

    03 марта 2020Затянувшийся кризис и финансовые проблемы: как Микель Артета пытается возродить Арсенал
    Дитмар Хопп и Бавария, Getty Images

    Евгений Музыка

    01 марта 2020"Дитмар Хопп — сукин сын": почему немецкие болельщики ненавидят президента Хоффенхайма
    Тамаш Кадар, Getty Images

    Китай

    29 февраля 2020Тамаш Кадар: Это неправда, что я пошел на конфликт с Михайличенко ради трансфера
    Килиан Мбаппе, Getty Images

    The Players Tribune

    29 февраля 2020Килиан Мбаппе. История мальчика из неблагополучного пригорода
    Стивен Колкер с болельщиками Ливерпуля, Getty Images

    Трансферы

    24 февраля 2020ТОП-10 самых странных трансферов в новейшей истории британского футбола
    Виллиан, Getty Images

    The Players' Tribune

    23 февраля 2020Виллиан: Нужно убивать полтора льва каждый день, потому что все убивают по одному
    Творец успеха Хосе Бордалас, Getty Images

    Испания

    23 февраля 2020Феномен Хетафе: поразительный взлет третьей команды Ла Лиги
    Лионель Месси, Mundo Deportivo

    Интервью

    22 февраля 2020Лионель Месси: Барселона недостаточно хороша для победы в Лиге чемпионов
    Фото Football.ua

    Чемпионат Украины

    21 февраля 2020Чемпионат 11 команд — сборная УПЛ первой части сезона
    Алексей Михайличенко, фото: ФК Динамо

    Алексей Мацкевич

    21 февраля 2020Что ждет Динамо в весенней части сезона — итоги сборов в Турции
    Бела Гуттман, который "проклял" Бенфику, getty images

    Бенфика

    20 февраля 2020Гуттман, Эйсебио, "Святой Дух" и многое другое — великая история Бенфики
    ЗИНЕДИН ЗИДАН, ФОТО GETTY IMAGES

    Испания

    20 февраля 2020Неизведанная сторона Зидана: скаут и переговорщик
    Андрей Шевченко, acmilan.com

    Сергей Шевченко

    19 февраля 2020Андрей Шевченко и Милан. Альянс, который выглядит неизбежным
    У Шахтера есть шанс пройти Бенфику/Getty Images

    Кирилл Круторогов

    18 февраля 2020Анализ Бенфики: не идеальная, но не слабая
    ДИН ХЕНДЕРСОН, ФОТО GETTY IMAGES

    Евро-2020

    18 февраля 2020Дин Хендерсон: Может ли голкипер Шеффилд Юнайтед стать основным в Англии на Евро?
    Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе, Getty Images

    Вадим Адаменко

    17 февраля 2020Холанд против Мбаппе, последний шанс для Ман Сити: главные интриги 1/8 финала Лиги чемпионов
    Фрэнк Лампард, Getty Images

    Челси

    17 февраля 2020Фрэнк Лампард: Сердце говорило, что еще рано принимать Челси, но это то, чего я хочу
    Кендзера и Русин, фото: ФК Динамо

    Алексей Мацкевич

    16 февраля 2020Доминирование, которое не переросло в голевые моменты — разбор заключительных матчей Динамо на сборе
    Шальке 04, 1940-й, photo: FC Schalke 04

    Володимир Войтюк

    15 февраля 2020В тіні свастики: німецький футбол під час Другої світової війни
    Олександр Щербаков (ліворуч)

    Любомир Кузьмяк

    14 февраля 2020"Якісь люди приїхали на базу Динамо, почали виміряти радіацію". Він забивав Реалу, вражав Рехагеля і став легендою в Одесі
    Верона, Getty Images

    Сергей Шевченко

    13 февраля 2020Верона. Гроза лидеров, наследие Гасперини и вторая молодость Велозу
    Андрей Шевченко, Getty Images

    Италия

    12 февраля 2020В поисках нового Шевченко: как Милан ищет идеального форварда
    Вольфсбург - чемпион Германии-2009, Getty Images

    История

    11 февраля 2020Сенсационный Вольфсбург: как сложилась судьба чемпионов Германии 2008/09

    Томас Гроннемарк, twitter.com/thomasthrowin

    Five O'Clock

    11 февраля 2020Тренер Ливерпуля по аутам: Есть команды, которые очень плохи в этом — и речь о клубах АПЛ с миллиардами фунтов
    Шейху Куяте, Getty Images

    Five O'Clock

    10 февраля 2020Шейху Куяте: Если кто-то проигрывает на тренировке — мы идем кушать к нему домой
    Николай Шапаренко, фото: ФК Динамо Киев

    Алексей Мацкевич

    10 февраля 2020Эксперименты Михайличенко в отсутствие Цыганкова продолжаются — разбор последнего матча Динамо на сборах
    Празднование гола игроками "горняков", фото ФК Шахтер

    Анализ

    10 февраля 2020Успешный финал уже изученной книги Шахтера
    Особняк Эшли Коула за 3,3 млн фунтов, rightmove.co.uk

    За пределами поля

    09 февраля 2020Жизнь футболиста: как игроки выбирают себе недвижимость
    Дженнаро Гаттузо и Карло Анчелотти, Getty Images

    Сергей Шевченко

    08 февраля 2020Правильно уволили? Разбираем тренерские отставки в Серии А
    Алексей Михайличенко, фото: ФК Динамо

    Алексей Мацкевич

    07 февраля 2020Как дела у Динамо без Кадара: разбор последних матчей киевлян

    лента новостей

    Испания. Новости

    Испания. Ла Лига

    # 07 марта 2020 И О
    1 Барселона Барселона 27 58
    2 Реал Мадрид Реал Мадрид 26 56
    3 Севилья Севилья 27 47
    4 Хетафе Хетафе 26 45
    5 Атлетико Атлетико 27 45
    6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 26 43
    7 Валенсия Валенсия 27 42
    8 Вильярреал Вильярреал 26 38
    9 Гранада Гранада 26 37
    10 Атлетик Атлетик 26 34
    11 Леванте Леванте 26 32
    12 Алавес Алавес 27 32
    13 Осасуна Осасуна 26 31
    14 Бетис Бетис 26 30
    15 Вальядолид Вальядолид 26 29
    16 Эйбар Эйбар 26 27
    17 Сельта Сельта 26 25
    18 Мальорка Мальорка 27 25
    19 Леганес Леганес 26 20
    20 Эспаньол Эспаньол 26 20

    подробная таблица

     
    		 Rambler's Top100