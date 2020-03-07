Арбитр матча Барселона — Реал Сосьедад назначил пенальти в ворота гостей, но забыл зафиксировать офсайд

Испания

Баский коллектив пропустил единственный гол в матче после достаточно спорных решений судейской бригады.

На Камп Ноу состоялся матч 27-го тура Ла Лиги между Барселоной и Реал Сосьедад (1:0).

Единственный гол в матче забил Лионель Месси с 11-метровой отметки на 81-й минуте. Арбитр поединка Хосе Мунуэра указал на "точку" после просмотра VAR, зафиксировав игру рукой у Микеля Оярсабаля. Сам эпизод "игры рукой" является достаточно спорным, а Оярсабаль получил еще и желтую карточку.

Тем не менее. Внимания заслуживает не только эпизод с фиксацией пенальти. Куда-более интересным вопросом является момент за несколько секунд до вышеупомянутой ситуации. Месси исполнял стандартное положение с дальнего расстояния, навешивая за спины защитникам, куда вбегал Артуро Видаль.

Именно чилиец совершил первое касание после Месси, переправив мяч в центр штрафной, где "круглый" и был остановлен Микелем Оярсабалем. Однако, стоит отметить, что рефери не посчитал, что Видаль находился в офсайде, что также является достаточно спорным решением. Еще раз хочется напомнить, что в данной ситуации Мануэра пересматривал VAR.