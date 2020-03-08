Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Ла Лиги.

Реал в рамках поединка 27-го тура чемпионата Испании пожалует в гости к неуступчивому Бетису.

Бетис — Реал

Воскресенье, 8 марта, 22:00. Севилья, стадион Бенито Вильямарин. Главный арбитр встречи — Хосе Луис Гонсалес Гонсалес.

Бетис после двадцати шести туров набрал тридцать очков и идет на четырнадцатом месте — явно не то, на что рассчитывали "бетикос". Несмотря на не лучшие показатели на данном отрезке сезона, Бетис по-прежнему имеет шансы на то, чтобы войти в первую десятку. Однако вряд ли команда будет думать об этом в поединке с Реалом.

Бетис имеет серию не самых лучших результатов — три ничьи и два поражения за последние пять поединков. Однако на своем поле "бетикос" играет довольно ярко, хоть и не добивается необходимого результата. Поединок против лидер чемпионата — отличный шанс прервать сложившуюся тенденцию и получить огромный заряд положительных эмоций.

Реал же пребывает в смешанных чувствах. Конечно, победа над Барселоной и первое место в турнирной таблице не могут не радовать, но поражение от Манчестер Сити в Лиге чемпионов на своем поле — большая проблема. Однако нужно откинуть то событие и не растерять, пусть и минимальное, но преимущество над Барселоной в чемпионате.

Реал по-прежнему не может рассчитывать на Эдена Азар, который перенес операцию и снова выбыл на несколько месяцев. Гарет Бэйл, в свою очередь, находится на не лучшем счету у Зидана, а потому атакующее звено мадридцев вновь должны составить Бензема и Bинисиус. Бетис же подходит к игре практически без потерь и с огромным желанием дать бой.

Интересные факты:

Реал не проигрывал в 16 из последних 17 матчей в Ла Лиге.

Реал выиграл три последних выездных поединка против Бетиса во всех турнирах.

Бетис забивал минимум два гола в пяти из последних шести матчей Ла Лиги.

Под вопросом: Хуанми — Асенсио, Азар

Не сыграют:

прогноз 1:2