Испания

Украинский голкипер помог своей команде завоевать три очка.

В матче 31-го тура Сегунды Овьедо отправился на выезд в гости к Эстремадуре.

В стартовом составе вышел украинец Андрей Лунин. 21-летний футболист провел на поле все 90 минут, а также совершил три сейва.

Тем не менее, один раз хозяева все же сумели пробить ворота украинца – случилось это в компенсированное арбитром времени ко второму тайму.

Эстремадура – Овьедо 1:2

Голы: Ломоти, 90+2 – Родри, 16, Сангальи, 65.

Таким образом, Реал Овьедо набрал 35 очков и поднялся на 17-ю строчку в турнирной таблице.

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