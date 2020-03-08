Украинский голкипер помог своей команде завоевать три очка.
Андрей Лунин, ФК Овьедо
08 марта 2020, 00:51
В матче 31-го тура Сегунды Овьедо отправился на выезд в гости к Эстремадуре.
В стартовом составе вышел украинец Андрей Лунин. 21-летний футболист провел на поле все 90 минут, а также совершил три сейва.
Тем не менее, один раз хозяева все же сумели пробить ворота украинца – случилось это в компенсированное арбитром времени ко второму тайму.
Эстремадура – Овьедо 1:2
Голы: Ломоти, 90+2 – Родри, 16, Сангальи, 65.
Таким образом, Реал Овьедо набрал 35 очков и поднялся на 17-ю строчку в турнирной таблице.
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