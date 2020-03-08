Испания

Менеджер рассказал о состоянии здоровья форварда.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне заявил, что у форварда команды Жоау Фелиша все-еще остаются проблемы со здоровьем.

"Фелиш ощущал тяжесть в течение всего матча против Севильи, люди этого не замечали. Доктор сказал, чтобы я был осторожен с Жоау, потому что у него начались судороги, поэтому пришлось его заменить".

"Тем не менее, он забил гол и сделал болельщиков счастливыми. От него это ждут, как от игрока Атлетико", — цитируем Симеоне Goal.

Ранее аргентинский специалист рассказал об общей игровой форме команды на данном этапе сезона.