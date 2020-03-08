Испания

Стали известны стартовые составы команд на матч 27 тура Ла Лиги между Бетисом и Реалом.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан прибегнул к изменения в стартовом составе своей команды. Так, с первых минут в матче с Бетисом сыграют Лукас Васкес и Лука Модрич. Ввиду отсутствия простудившихся Дани Карвахаля и Начо на правом фланге обороны сыграет Эдер Милитан.

Бетис: Роблес — Эмерсон, Сидней, Бартра, Морено — Гонсалес — Фекир, Каналес, Гуардадо, Хоакин — Морон

Запасные: Мартин, Г. Родригес, Аленья, Тельо, Иглесиас, Манди, Педраса

Реал: Куртуа — Милитан, Варан, Рамос, Марсело — Модрич, Каземиро, Кроос — Васкес, Бензема, Винисиус

Запасные: Ареола, Родриго, Вальверде, Менди, Бэйл, Х. Родригес, М. Диас

Матч Бетис — Реал начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.