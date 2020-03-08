Завершился поединок 27-го тура Примеры.
Вильярреал - Леганес, фото Леганес
08 марта 2020, 21:21
В рамках 27-го тура чемпионата Испании Вильярреал в родных стенах проиграл Леганесу, ведя в счете по ходу матча.
Команды не поменяли своего расположения в турнирной таблице. Хозяева остались восьмыми, а гости продолжают занимать предпоследнее место.
Вильярреал — Леганес 1:2
Голы: Морено, 5 — Оскар Родригес, 47, 70 (с пенальти)
Вильярреал: Асенхо — Пенья (Замбо, 88), Альбиоль, Пау Торрес, Морено — Тригерос (Чуквезе, 66), Иборра, Касорла — Морено, Алькасер, Мой Гомес (Онтиверос, 58)
Леганес: Куэльяр — Авазием, Сиовас (Омеруо, 68), Силва — Росалес (Бустинса, 74), Амаду, Меса, Родригеш — Руибаль (Ассале, 64), Карильо, Оскар Родригес.
Предупреждения: Морено, Пенья, Пако, Иборра — Родригеш, Авазием, Силва