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Бетис — Реал 2:1
Голы: Сидней, 40, Тельо, 82 — Бензема, 45+3 (с пенальти)

Бетис: Роблес — Эмерсон, Сидней, Бартра, Морено (Педраса, 77) — Гонсалес (Г. Родригес, 73) — Фекир, Каналес, Гуардадо, Хоакин (Тельо, 66) — Морон

Реал: Куртуа — Милитан, Варан, Рамос, Марсело (Менди, 59) — Модрич (Вальверде, 79), Каземиро, Кроос (М. Диас, 69) — Васкес, Бензема, Винисиус

Предупреждения: Гуардадо — Марсело