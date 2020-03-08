Мадридцы упустили возможность вернуться на первое место, не набрав ни одного очка в матче с командой Руби (1:2).
бетис - реал, getty images
08 марта 2020, 23:57
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Бетис — Реал 2:1
Голы: Сидней, 40, Тельо, 82 — Бензема, 45+3 (с пенальти)
Бетис: Роблес — Эмерсон, Сидней, Бартра, Морено (Педраса, 77) — Гонсалес (Г. Родригес, 73) — Фекир, Каналес, Гуардадо, Хоакин (Тельо, 66) — Морон
Реал: Куртуа — Милитан, Варан, Рамос, Марсело (Менди, 59) — Модрич (Вальверде, 79), Каземиро, Кроос (М. Диас, 69) — Васкес, Бензема, Винисиус
Предупреждения: Гуардадо — Марсело