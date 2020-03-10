"Летучие мыши" хотят подписать французского хавбека.
Флориан Товен, Getty Images
10 марта 2020, 08:24
Полузащитник Марселя Флориан Товен попал в сферу интересов Валенсии, сообщает портал Le10 Sport.
Испанский клуб планирует укрепить состав следующим летом и хочет подписать французского футболиста. Хавбек не планирует продлевать контракт с клубом, и "летучие мыши" намерены воспользоваться этой ситуацией, чтобы переманить его.
В подписании 27-летнего игрока также заинтересованы Рома и Милан.
В текущем сезоне из-за проблем со здоровьем Товен провел лишь 2 поединка в составе Марселя.
Ранее сообщалось, что Валенсия намерена пригласить тренера Мануэля Пеллегрини.
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