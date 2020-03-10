Испания

Защитник продолжает наблюдать за бывшей командой.

Защитник Бетиса Марк Бартра заявил, что был бы не против однажды вернуться в Барселону, цвета которой он защищал с 2010 по 2016 год.

"Сейчас я полностью сосредоточен на Бетисе. Я чувствую себя здесь очень хорошо, хотя никогда не исключал того, что могу однажды вернуться в Барсу. Я провел там 15 лет своей жизни, и они были очень прекрасны".

"Я всегда наблюдаю за Барселоной. У меня много друзей в команде, а теперь есть тренер, благодаря которому я оказался в Бетисе", — сказал Бартра Mundo Deportivo.

К слову, в последнем поединке Примеры "вердибланкос" в родных стенах сумели обыграть мадридский Реал (2:1).