Реал допустил осечку и неожиданно уступил на выезде Бетису.
Бетис - Реал Мадрид, twitter.com/realmadrid
09 марта 2020, 01:17
В рамках 27-го тура чемпионата Испании Бетис на своем поле принимал Реал.
Подопечные Зинедина Зидана первыми пропустили, но сумели быстро отыграться еще в первом тайме. Тем не менее, экс-игрок Барселоне Кристиан Тельо принес своей команде победу на 82-й минуте.
Таким образом, Реал пропустил вперед Барселону на первое место в лиге.
Обзор матча:
Бетис — Реал 2:1
Голы: Сидней, 40, Тельо, 82 — Бензема, 45+3 (с пенальти)
Бетис: Роблес — Эмерсон, Сидней, Бартра, Морено (Педраса, 77) — Гонсалес (Г. Родригес, 73) — Фекир, Каналес, Гуардадо, Хоакин (Тельо, 66) — Морон
Реал: Куртуа — Милитан, Варан, Рамос, Марсело (Менди, 59) — Модрич (Вальверде, 79), Каземиро, Кроос (М. Диас, 69) — Васкес, Бензема, Винисиус
Предупреждения: Гуардадо — Марсело.