Тер Штеген и Барселона не могут договориться о новом контракте

Испания

Каталонцы не готовы удовлетворить запросы немецкого голкипера.

По информации Goal.com, в переговорах между Барселоной и Марком-Андре Тер Штегеном о новом контракте возникли сложности.

"Сине-гранатовые" желают, чтобы вратарь остался в команде надолго и уже ведут с ним переговоры о новом контракте. Нынешнее соглашение 27-летнего немца истекает летом 2022 года.

Немец требует оклад в по новому контракту в размере 15 млн евро. Каталонцы же не могут пока ответить удовлетворительно на запрос Тер Штегена из-за правил финансового Фейр-плей.

Голкипер выступает за Барселону с лета 2014-го, когда перебрался на Камп Ноу из гладбахской Боруссии за 12 млн евро. За это время Тер Штеген провел 224 поединка в футболке "блаугранас", пропустив 206 голов и в 94 матчах отыграл "на ноль".

За шесть лет пребывания в испанском гранде, трансферная цена Тер Штегена увеличилась с 20 млн евро до 90 млн.

Ранее сообщалось, что Барселона намерена предложить Месси новый контракт, по которому будет платить ему 50 млн евро.