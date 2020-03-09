Испания

"Сине-гранатовые" намерены продлить соглашение со звездным аргентинцем.

Барселона не оставляет попыток продлить соглашение со своим нападающим и капитаном Лионелем Месси.

Как сообщает журналист Николо Скира, руководство "сине-гранатовых" ведет переговоры с 32-летним аргентинцем и намерено предложить годовой оклад в размере 50 миллионов евро.

Действующий контракт Месси рассчитан до лета 2021 года, однако Барселона планирует продлить его как минимум до 2023 года.

Напомним, ранее Лионель Месси стал лучшим игроком февраля в испанской Примере.

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