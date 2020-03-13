Испания

Форвард Атлетико Альваро Мората получил повреждение в матче против Ливерпуля.

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов Атлетико отправился на выезд к Ливерпулю.

В этом поединке поучаствовал на поле Альваро Мората, который сыграл 18 минут.

27-летний футболист чувствовал мышечный дискомфорт, но все равно вышел на поле.

Как сообщает AS, испанец усугубил повреждение и пропустит порядка пяти-шести недель. Это вторая мышечная травма для Мораты за последние полтора месяца.

Отметим, что ныне чемпионат Испании приостановлен, также как и Лига чемпионов.

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