Лига Европы

Матч Шахтер — Вольфсбург не состоится в следующий четверг.

Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение перенести ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок.

"В свете распространения коронавируса COVID-19 в Европе и соответствующих решений правительств разных стран, все еврокубковые матчи под эгидой УЕФА, запланированные на следующую неделю, перенесены", — гласит заявление организации.

Жеребьевка четвертьфиналов ЛЧ и ЛЕ, запланированная на 20-е марта, также перенесена.

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Решения о потенциальном переносе Евро-2020 УЕФА пока не сообщил.

Среди прочих не состоится и ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы между Шахтером и Вольфсбургом в Харькове. В первой встрече "горняки" оказались сильнее – 2:1.