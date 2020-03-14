Испания

Нападающий Барселоны отреагировал на ситуацию с пандемией коронавируса в Европе.

Стремительное распространение пандемии коронавируса понесло за собой приостановление многих европейских чемпионатов, включая испанскую Примеру, английскую Премьер-лигу, итальянскую Серию А, немецкую Бундеслигу и французскую Лигу 1.

Капитан Барселоны Лионель Месси не остался в стороне сложившейся ситуации и написал обращение болельщикам и людям, которым поставили диагноз COVID-19.

"Это непростые дни для всех нас. Мы все живем, переживая за то, что происходит, и хотим помочь тем, кто пострадал больше всего – либо из-за того, что это коснулось их или их близких, либо из-за того, что они ведут активную борьбу с проблемой в первых рядах в больницах и оздоровительных центрах. Хочу всем этим людям пожелать много сил".

"Здоровье всегда должно стоять на первом месте. Для всех нас это особенный момент, и вы должны следовать указаниям как властей, так и здравоохранительных органов. Только так мы можем эффективно бороться с этим".

"Настало время, когда нужно отнестись к этому ответственно и оставаться дома. Это идеальный момент, чтобы насладиться совместными времяпровождением с близкими, чего порой не хватает. Всех обнимаю и надеюсь, что мы сможем преодолеть сложившуюся ситуацию как можно скорее", – написал Месси в своем Instagram.

Напомним, ранее Криштиану Роналду обратился к болельщикам в связи с распространением коронавируса.

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