Португалия

Криштиану Роналду обратился к болельщикам.

Форвард Ювентуса и сборной Португалии призвал болельщиков и всех людей к заботе о здоровье и выполнении рекомендаций врачей.

"Мир переживает трудное время, которое требует от всех нас заботы и внимания, – написал португалец в своем Твиттере. – Сегодня я обращаюсь к вам не как футболист, а как сын, отец и просто человек, которого волнуют события, затронувшие весь мир".

Защита человеческой жизни должна быть выше любых других ценностей

"Защита человеческой жизни должна быть выше любых других ценностей. Я хочу выразить свои соболезнования тем, кто потерял близких, и солидарность с теми, кто борется с вирусом, подобно моему товарищу Даниэле Ругани. Также — мою постоянную поддержку тем медицинским работникам, чья борьба с эпидемией с риском для жизни, вызывает восхищение".

Сам Роналду в настоящее время находится на карантине в Португалии.

Ранее с обращением к болельщикам выступил тренер Ливерпуля Юрген Клопп.

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