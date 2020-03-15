Испания

Полузащитник Наполи Хосе Кальехон может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Хосе Кальехон не намерен продлевать контракт с Наполи, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 33-летний футболист готов рассмотреть другие варианты продолжения карьеры.

В частности, интерес к Кальехону проявляют Валенсия и Севилья. Выше шансы заполучить испанца у "летучих мышей", которые готовы предложить ему контракт на три года.

В текущем сезоне Кальехон провел 23 матча в Серии А: на его счету два гола и шесть результативных передач.

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