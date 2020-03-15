Полузащитник Наполи Хосе Кальехон может продолжить карьеру в чемпионате Испании.
ХОСЕ КАЛЬЕХОН, GETTY IMAGES
15 марта 2020, 18:28
Хосе Кальехон не намерен продлевать контракт с Наполи, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, 33-летний футболист готов рассмотреть другие варианты продолжения карьеры.
В частности, интерес к Кальехону проявляют Валенсия и Севилья. Выше шансы заполучить испанца у "летучих мышей", которые готовы предложить ему контракт на три года.
В текущем сезоне Кальехон провел 23 матча в Серии А: на его счету два гола и шесть результативных передач.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.