Испания

Голкипер Альфонс Ареола, скорее всего, продолжит выступать за нынешний клуб.

Альфонс Ареола убедил главного тренера Реала Зинедина Зидана своей игрой в качестве второго номера.

По информации AS, Реал готов оставить французского голкипера в своей команде. Права на игрока по-прежнему принадлежат ПСЖ.

Изначально планировалось, что Альфонс Ареола будет дублером Тибо Куртуа, а затем в Реал вернется Андрей Лунин, который должен был бы набраться игровой практики в клубах Примеры. Тем не менее, аренды украинского голкипера завершились не лучшим образом для него.

Ныне Лунин находится в аренде за Овьедо из Сегунды. Что касается Ареола, то ПСЖ готов продать его.

В текущем сезоне провел три матча в Примере, один раз при этом сохранив ворота "сухими". Что касается Лунина, то он отыграл девять игр за Овьедо.

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