Испания

Похоже, дни француза на Камп Ноу подходят к концу.

Как сообщает Sport.es, в летнее трансферное окно руководство Барселоны нацелено продать защитника команды Самуэля Умтити.

По данным источника, причина такого решения — чрезмерная травматичность футболиста и грядущие финансовые проблемы, связанные с пандемией коронавируса.

Также отмечается, что каталонцы все еще не могут найти потенциального покупателя для французского игрока. СМИ утверждали об интересе со стороны Манчестер Юнайтед.

Ранее сообщалось, что во время зимнего трансферного окна Барселона получила предложение от Арсенала, но Умтити отказался переходить в стан "канониров".