Французский полузащитник решил остаться в Барселоне.
САМУЭЛЬ УМТИТИ, ФОТО GETTY IMAGES
01 февраля 2020, 12:48
Барселона приняла предложение Арсенала по Самуэлю Умтити, но сам защитник отверг такой вариант развития карьеры, сообщает Sport.es.
Француз намерен остаться в стане "сине-гранатовых" и вернуть себе место в стартовом составе команды.
Умтити в этом сезоне провел лишь десять поединков в футболке Барселоны во всех турнирах, заработав три предупреждения.
Напомним, что в услугах французского защитника также заинтересованы Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм.