Англия

Французский полузащитник решил остаться в Барселоне.

Барселона приняла предложение Арсенала по Самуэлю Умтити, но сам защитник отверг такой вариант развития карьеры, сообщает Sport.es.

Француз намерен остаться в стане "сине-гранатовых" и вернуть себе место в стартовом составе команды.

Умтити в этом сезоне провел лишь десять поединков в футболке Барселоны во всех турнирах, заработав три предупреждения.

Напомним, что в услугах французского защитника также заинтересованы Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм.