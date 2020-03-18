Испания

Испанский клуб подтвердил наличие симптомов у своих сотрудников.

У шести игроков и членов тренерского штаба Эспаньола обнаружили коронавирус, информирует официальный сайт испанского клуба.

Главный тренер клуба Абелардо Фернандес сообщает, что у всех зараженных наблюдаются легкие симптомы и они следуют медицинским советам.

В данный момент вся команда "бело-синих" находится на двухнедельном карантине, который начался 13 марта.

После 27 туров Эспаньол находится на дне турнирной таблицы Примеры, имея в активе 20 очков.

Ранее сообщалось, что Валенсия объявила о пяти случаях заражения COVID-19 в первой команде.

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