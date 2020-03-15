Испания 15 марта 2020, 15:42 Валенсия объявила о пяти случаях заражения COVID-19 в первой команде Коронавирус обнаружен у игроков и тренеров. Фото ФК Валенсия 15 марта 2020, 15:42 Пять футболистов и тренеров первой команды Валенсии заразились коронавирусом — сообщил официальный сайт клуба. Как и центральный защитник команды Эсекьель Гарай, ставший первым заболевшим футболистом в Примере, остальные его товарищи по несчастью помещены на карантин. Состояние здоровья всех пяти удовлетворительное. Из-за эпидемии чемпионат Испании отложен минимум до 22 марта. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Команды Валенсия Источники ФК Валенсия Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте