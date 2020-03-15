Испания

Коронавирус обнаружен у игроков и тренеров.

Пять футболистов и тренеров первой команды Валенсии заразились коронавирусом — сообщил официальный сайт клуба.

Как и центральный защитник команды Эсекьель Гарай, ставший первым заболевшим футболистом в Примере, остальные его товарищи по несчастью помещены на карантин. Состояние здоровья всех пяти удовлетворительное.

Из-за эпидемии чемпионат Испании отложен минимум до 22 марта.

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