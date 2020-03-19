Испания

Защитнику придется бороться за свои игровые минуты.

Мадридский Реал планирует вернуть в команду крайнего защитника Ашрафа Хакими, который уже второй год выступает на правах аренды за Боруссию Д, сообщает AS.

По данным источника, несмотря на желание сохранить игрока в команде, тренерский штаб не может гарантировать, что фулбэк займет место в стартовом составе команды.

Отмечается, что этот нюанс может вынудить Хакими просить полноценный трансфер в Дортмунд, так как там он имеет стабильную игровую практику.

Ранее сам футболист заявил, что Реал — это его дом, и он готов в любой момент вернуться в стан клуба.