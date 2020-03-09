Испания

Марокканский защитник прокомментировал свое будущее.

В конце текущего сезона арендное соглашение Ашрафа Хакими с Боруссией Д подойдет к концу, и он должен вернуться в Реал. Однако дортмундцы хотят заполучить защитника на постоянной основе. Хакими же сразу дал понять, что если будет нужен Реалу, то сделает свой выбор в пользу мадридцев.

"Мадрид был моим домом, мне там очень нравилось. Если Реал захочет, чтобы я вернулся, я вернусь. Если этого не произойдет, мне придется написать свою историю в другом замечательном клубе

Зидан? Он был человеком, который дал мне возможность и уверенность играть в профессиональный футбол. Я благодарен ему за доверие и то, как он со мной обращался. Всегда буду благодарен", — приводит слова Хакими Telefoot.

Напомним, ранее защитник утверждал, что его сердце разделено между Мадридом и Дортмундом.