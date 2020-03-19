Испания

Форвард Реала покинул изоляцию ради дня рождения своей подруги.

В мире европейского футбола объявлен карантин из-за коронавируса, которым заболел ни один футболист. Спортивные соревнования в Испании, включая Ла Лигу, приостановлены, а игроки находятся в самоизоляции.

Как сообщает журналист Николо Скира, ссылаясь на слова сербских правоохранителей, нападающий мадридского Реала Лука Йович добровольно нарушил карантин, чтобы посетить день рождения своей подруги. 22-летний серб сперва находился в Мадриде на карантине, однако после он улетел на родину.

Напомним, что в футболисты Реала ушли в самоизоляцию после того, как у игрока баскетбольной команды "сливочных" обнаружили COVID-19. Позже Йович признался, что использовал тот же бассейн, что и зараженный, но у него не проявилось никаких симптомов болезни.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.