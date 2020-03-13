Испания

Сербский нападающий Реала рассказал о карантине в "королевском клубе".

У одного из игроков баскетбольной команды Реала обнаружили коронавирус, что привело к карантину всех игроков клуба.

"Мы пришли на тренировку в то утро, но к нам вышел администратор и сообщил, что она отменена. В ближайшие две недели тренировок не будет, каждый должен оставаться дома и не покидать Мадрид", — рассказал Йович B92.net.

"Так как я был травмирован и не тренировался два или три последних дня, я использовал тот же бассейн, что и зараженный коронавирусом игрок. Но симптомов у меня нет, я чувствую себя хорошо. Жду решение клуба".

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Чемпионат Испании был приостановлен из-за вспышки коронавируса. Ранее такое же решение приняла итальянская Серия А, а в ближайшее время к ним может присоединиться и Премьер-лига Англии.