Испания

Football.ua выделяет игроков "королевского клуба", которые прямо сейчас не вписываются в коллектив.

Ровно год назад Зинедин Зидан снова отворил дверь мадридского Реала, дабы вернуть команду на вершину. После ухода француза "сливочные" погрязли в глубоком кризисе и по ходу того сезона Зидан стал уже третьим тренером команды. Уход Зидана — не единственная причина, по которой Реал откровенно сдал позиции и перестал играть в привлекательный футбол, однако можно говорить точно, что это одна из главных причин.

Той весной после выигрыша Лиги чемпионов в Киеве тренер понял, что больше из этой команды ему не выжать. И уже спустя год Зидан вернулся спасать "сливочных". Однако, в отличие от прошлого периода на этот раз у Зинедина был полный картбланш от президента. Подписание Эдена Азара и Ферлана Менди — прямые требования нового энтренадора, ровно как и продажа Бэйла, чего выполнить руководству не удалось. В тоже время, переходы Эдера Милитана, Луки Йовича и Родриго Гоэса — не дело рук Зидана, ведь все эти трансферы были согласованы еще до прихода тренера.

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Удалось ли французу вывести Реал из кризиса за прошедшие месяцы? Несмотря на вылет из Кубка Испании, провал в первом матче с Ман Сити в Лиге чемпионов и промежуточное второе место в Ла Лиге, Зидан провел хорошую работу и вернул "бланкос" к жизни. Это может звучать странно, ведь как можно положительно говорить о Реале, если он вылетает из всех турниров и рискует снова стать вторым в Примере, но в действительности так и есть. Всем известно, что в Мадриде не станут мириться с отсутствием трофеев, однако Зидан в этом контексте — исключительный случай.

Важно отметить, что Зидан, несмотря на финансовую поддержку президента, не смог за то лето осуществить все задуманное и ему необходим еще один трансферный период. К тому же, существенные коррективы в его планы внесли серьезная травма Марко Асенсио и постоянные повреждения Эдена Азара, который был призван стать лидером команды после ухода Криштиану Роналду. Сейчас наиболее вероятным является тот сценарий, при котором Зидан продолжит работу в Реале и на следующий сезон. По поводу входящих трансферов говорить рано, но есть очевидные кандидаты на выход.

У француза давно наметилась большая привязанность к "своим" футболистам вроде Рамоса, Марсело, Васкеса, Модрича, Крооса, Карвахаля и другим, с которыми Реал творил историю несколько лет назад. Никто не сомневается в качестве этих игроков, но некоторых из того отряда Зидана можно уже смело отпускать. Правда, нельзя не отметить, что тренер делает шаги в этом направлении, благодаря чему мы познакомились с талантливейшим футболистом Феде Вальверде и увидели настоящую конкуренцию на левом фланге обороны. На данном этапе выделим троих футболистов, которым абсолютно точно пора на выход.

Лука Йович (22 года)

Статистика в сезоне: 24 матча, 770 минут, 2 гола, 2 ассиста

Трансферная стоимость: 40 миллионов евро

Форвард, забивший в прошлом сезоне 27 голов за середняк Бундеслиги, не смог должным образом проявить себя в Реале. Лука переходил в мадридский клуб в статусе одного из самых перспективных молодых форвардов мира, однако этот год у серба не удался и он подешевел на целых 20 миллионов евро. Здесь вина не только самого игрока — на ситуацию обязательно нужно взглянуть и с другой стороны.

Были ли бы вообще реальные шансы у любого другого форварда зацепиться за место в составе Реала, если тренер настолько доверяет Кариму Бензема и ставит его в состав даже после откровенно провальных матчей? Конечно же, если твое имя не Килиан Мбаппе.

Йович изначально стал заложником ситуации, а после нескольких неудачных выходов на замену нападающий был обречен. В 22 года нужно играть — еще один подобный сезон может нанести непоправимый ущерб карьере молодого футболиста. Исходя из этого, Йовичу сейчас нужно сделать все, чтобы покинуть нынешний клуб. Хотя, сперва нужно вернуться в Реал из Сербии, а, как известно, это может стать большой проблемой.

В нашем списке Йович — единственный игрок, на котором еще рано окончательно ставить крест как на игроке, способном принести пользу Реалу в будущем, но прямо сейчас в Мадриде он играть не будет. Конечно же, при условии, что Йович не останется одним-единственным нападающим в команде.

Хамес Родригес (28 лет)

Статистика в сезоне: 13 матчей, 650 минут, 1 гол, 2 ассиста

Трансферная стоимость: 40 миллионов евро

Бавария не стала выкупать Хамеса у Реала, несмотря на неплохие два сезона колумбийца (67 матчей, 15 голов, 20 ассистов), и он вернулся в Мадрид. Зидан хотел "избавиться" от Родригеса еще прошлым летом, но пристроить атакующего хавбека не удалось и он получил очередной шанс в Реале. Воспользоваться им не удалось, и в этом вина не только Зидана. Известно, что француз не любит лентяев, так что те футболисты, которые не отрабатывают на тренировках, играть не будут. Все просто.

Хамес как раз входит в эту категорию и, к сожалению или к счастью, его талант здесь играет далеко не определяющую роль. У 28-летнего футболиста остается еще год по контракту с "бланкос", но со спортивной точки зрения футболисту нужно менять клуб, ровно как и Реалу необходимо продавать Хамеса, пока он стоит неплохих денег. По сути, ближайшее трансферное окно — последний шанс "сливочных" выручить за полузащитника "адекватную" сумму.

Гарет Бэйл (30 лет)

Статистика в сезоне: 18 матчей, 1160 минут, 3 гола, 2 ассиста

Трансферная стоимость: 40 миллионов евро

Самая большая головная боль Реала и Зидана. Бэйл за последние сезоны деградировал настолько сильно, что прямо сейчас его невозможно представить в любом топ-клубе. Пик валлийца уже позади и кажется, что следующая его остановка — Китай или США. У Гарета пропала мотивация играть на самом высоком уровне и сейчас он попросту "отбывает номер", получая 17 миллионов евро за сезон. И, к счастью для Бэйла, заниматься этим он может еще два года. Сказка!

Гарет неоднократно показывал тренерскому штабу и руководству свое нынешнее отношение к клубу, когда в шутливой манере ставил Реал на третье место после сборной Уэльса и гольфа, или же постоянно демонстративно покидал Сантьяго Бернабеу за 10 минут до конца даже тех матчей, когда интрига не умирала до последних секунд. Об отношениях Реала и Бэйла сказано столько, что акцентировать особое внимание на этом не имеет особого смысла. Факт лишь в том, что эти отношения скорее более вражеские, чем дружеские, и это в принципе ненормальная ситуация, кто бы там в итоге не оказался прав.

Бэйлу не удалось реализовать свой невероятный потенциал в Мадриде на 100% и очевидно, что такой игрок Реалу не нужен. Проблема при его трансфере — огромная заработная плата. Гарет дал ясно понять, что он не готов идти на существенное снижение оклада, а найти клуб, способный платить ему такие большие деньги, попросту нереально. Здесь необходим компромисс и можно не сомневаться, что боссы Реала сейчас в поисках этого самого компромисса.

Безусловно, есть смысл говорить и о возможных уходах Иско, Браима Диаса, Мариано Диаса или даже Луки Модрича, но их продажа — не панацея, тогда как Бэйл, Хамес и Йович абсолютно не нужны нынешнему Реалу и на их продажах можно выручить хорошие деньги.

Пока не поздно.