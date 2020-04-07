Испания

Football.ua собрал самые лучшие попадания "кельтов".

Сельта в последние сезоны переживает не лучшие времена. Команде постоянно приходится бороться за выживание, с чем она с большими проблемами, но справляется. Яго Аспасу приходится брать на себя очень много, но у него очень мало сопоставимых по уровню партнеров. Молодые игроки прогрессируют, но еще не достигли того уровня, чтобы стать серьезной помощью. Пионе Систо забуксовал, лидер центра поля Лоботка ушел в Наполи.

Сложно сказать, кто после словацкого опорного полузащитника следующим пойдет на повышение, но нужно отметить, что "кельты" умеют раскрывать молодых игроков. Football.ua собрал лучшие решения селекционной службы Сельты — игроков, которые перешли на новый уровень в процессе выступления за команду из Виго.

Макси Гомес

Начнем с одного из недавних успешных решений селекционной службы "кельтов". Макси Гомес приехал в Сельту из чемпионата Уругвая и довольно быстро зарекомендовал себя с лучшей стороны, что вызвало интерес со стороны более богатых клубов. Так, порядка 50 миллионов евро за нападающего был готов заплатить Bест Хэм, но клубы не сошлись на структуре выплат.

Тем не менее, на повышение нападающий все-таки пошел. Пускай Сельта в финансовом плане получила довольно скромную сумму — 14,5 миллионов евро, но также в команду вернулся Санти Мина в качестве части сделки. Уже в этом сезоне Макси Гомес забил 9 голов и сделал 4 результативных передачи и продолжает находиться на радарах всех футбольных скаутов.

Нолито

Воспитанник Валенсии после трех лет в Барселоне на правах свободного агента отправился в Бенфику, но не смог стать одним из лидеров команды с дальнейшей продажей в большие клубы. После этого случился переход в Сельту за довольно скромные деньги — 2,6 миллиона евро. Даже для 2013 года можно смело говорить, что это не самое крупное вложение.

Оправдало ли оно себя? Безусловно. 103 матча за три года, в которых вингер отметился 39 голами и 23 результативными передачами вызвали интерес Манчестер Сити, который, как известно, получает тех игроков, которых хочет, если вопрос в деньгах. Сельта отпустила испанца за 18 миллионов евро, но в стане "горожан" он задержался лишь на год.

Яго Аспас

Аспас, без сомнений, главная фигура нынешней Сельты. Без Яго "кельты" периодически выглядят беспомощно. К тому же, испанский нападающий - важнейший элемент раздевалки, пользующийся авторитетом среди партнеров. Аспас - воспитанник Сельты, прошедший юношеские команды всех возрастов.

После удачного сезона 2012/13 Ливерпуль заплатил Сельте за нападающего больше 10 миллионов евро, но в Англии у Аспаса не сложилось. После мерсисайдцев была еще Севилья, а уже оттуда Яго вновь отправился в Сельту, которую ему приходится чуть ли не в одиночку тащить на себе. Клуб переживает не лучшие времена, но Аспас делает все возможное.

Давид Сильва

Далеко не самый известный случай игрока, которого раскрыла Сельта. Давид Сильва прибыл в стан "кельтов" на правах годичной аренды и стал важным игроком основного состава. 19-летний полузащитник получил веру от тренера и постоянную игровую практику, благодаря которой смог окрепнуть и ментально, и физически.

Всего лишь четыре гола за 34 поединка, но после того сезона Сильва вернулся в Валенсию и стал важным игроком основы — испанец отыграл 49 поединков в футболке Валенсии. В том числе и две встречи против Шахтера в Лиге чемпионов. Уже спустя пять лет за Давида Сильву солидную сумму выложил Манчестер Сити, где он играет и по сей день, оставаясь одним из главных игроков клуба.

Мичел Сальгадо

Мичел Сальгадо один из самых значимых игроков испанского футбола, которого взрастила Сельта. После удачных сезонов в Сельты на испанца обратил внимание Реал. Мадридцы заплатили за защитника 6 миллионов евро и закрыли правый фланг обороны на ближайшие десять лет. Испанец провел 371 поединок, выиграл четыре титула Ла Лиги и дважды побеждал в Лиге чемпионов, а также завоевал ряд других трофеев.

Футбольная школа Сельты, несмотря на то, что клуб умеет раскрывать игроков, не славится большими именами, но дать дорогу в большой футболу Мичелю Сальгадо смогла. После Реала в карьере защитника также был период выступлений за Блэкберн, где он провел три сезона.

Сильвиньо

Еще одним фланговым защитником, которого Сельта продала в испанский гранд стал Силвиньо. Привез в Европу бразильца все-таки Арсен Венгер — Арсенал увел защитника из Коринтианса на правах свободного агента. После двух сезонов в составе "канониров" Силвиньо перебрался в Сельту, где смог раскрыться по-настоящему.

Игра бразильского защитника понравилась Барселоне и уже в сезоне 2004/2005 Силвиньо облачился в футболку каталонцев. Бразилец не был безоговорочным игроком стартового состава, но за 5 сезонов защитник провел 128 поединков за "сине-гранатовых", забив три гола и сделав 14 результативных передач. Из столицы Каталонии Силвиньо отправился в Манчестер Сити.

Клод Макелеле

Безусловно, главное достижение Сельты в плане раскрытия игрока. "Кельты" на правах свободного агента забрали француза у Марселя в 1998 году и уже спустя два сезона продали того в мадридский Реал за 14 миллионов евро — очень хорошая сумма на то время. Понятно, что особой результативностью полузащитник не отличался, его сильные стороны вовсе в другом.

Макеле выполнял сумасшедший объем работы в центре поля и стал важнейшим элементом полузащиты Реала, однако подобные работяги не всегда замечаются и ценятся в футболе. Флорентино Перес решил расстаться с французом, но, возможно, сделал одну из главных ошибок в период руководства Реалом — центр поля понес непоправимые потери из-за несбалансированности.

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