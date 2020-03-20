Испания

Хорват может вернуться в свой бывший клуб.

Как утверждает Diario Sport, Севилья лидирует в гонке за полузащитника Барселоны Ивана Ракитича.

Контракт хорватского футболиста на Камп Ноу истекает в 2021 году, и стороны не планируют продлевать сделку. Каталонцы готовы продать игрока летом, выручив как можно больше средств.

По данным источника, Ракитич сам намерен вернуться в андалусийский клуб, цвета которого он защищал с 2011 по 2014 год.

Ранее сообщалось, что серьезным соперником Севилье в борьбе за хавбека станет Атлетико. Кроме того, в гонку за право подписать игрока может вступить Ювентус.