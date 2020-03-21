Испания

Менеджер нидерландцев поделился планами на будущее.

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман заявил, что намерен однажды возглавить Барселону.

"Барселона предлагала мне должность, и я не думаю, что это было плохое время, что возглавить команду. Но случилось так, что у меня есть свои мотивы с Нидерландами".

"Барселона всегда может выиграть большие турниры, у них есть очень хорошие игроки, у них есть возможность подписать лучших игроков. Если бы я остался вдруг без работы, то, конечно, всем бы понравилось поработать в таком клубе".

"Неважно, в какой ситуации они находятся сейчас. У меня было отличное пребывание там в качестве игрока, и я очень люблю город. Так что будем надеяться, что однажды смогу тренировать Барселону", — цитирует Кумана Goal.

Ранее наставник нидерландцев заявил, что сможет возглавить каталонскую команду только после окончания чемпионата Европы, который перенесли на 2021 год.