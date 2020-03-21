Испания

Серб объяснил, почему нарушил режим карантина.

Нападающий мадридского Реала Лука Йович объяснил, каким образом умудрился множество раз нарушить правила карантина в Мадриде и в родной Сербии, что может привести вплоть до проблем с законом.

"Я нарушил изоляцию, потому что я не знал о правилах. Я знаю, в это трудно поверить, но это правда. В Испании, и даже в Италии и в странах, за которыми мы наблюдаем через интернет, любой, кто находится на карантине, может выходить и выбрасывать мусор раз в день, ходить в аптеку или магазин. Поэтому я подумал, что здесь, в Сербии, применяются те же правила".

"Это моя вина, что я не знал всего этого. Но я думаю, что важно объяснять подобные вещи доходчивее, особенно людям, которые приезжают из-за границы. Я не хотел бы обвинять власти в моем невежестве. Я знал о том, что происходило, поэтому есть документ, подтверждающий это".

"Зачем я вернулся? Во-первых, увидеть моего сына и обнять его. Ради него я хотел вернуться в Белград, но ситуация не позволяет мне с ним видеться. Это первое, что я сделаю, когда закончится изоляция. Я хотел бы провести время с семьей. Я также хотел бы помочь своим согражданам".

"Моя вина заключалась в том, как я должен вести себя в самоизоляции. И, конечно, я готов нести последствия за свои действия", — цитирует Йовича Marca.

Ранее сообщалось, что одной из главных причин злостного нарушения карантина со стороны игрока стал день рождения подруги.