Защитник Манчестер Сити Эмерик Ляпорт может продолжить карьеру в Примере.
Эмерик Ляпорт, Getty Images
22 марта 2020, 09:15
Эмерик Ляпорт может вернуться в чемпионат Испании, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, Барселона намерена воспользоваться тем, что Манчестер Сити на протяжении двух лет не сможет играть в Лиге чемпионов.
Каталонский клуб уверен, что Ляпорт захочет сменить команду.
Тем не менее, сообщается, что французский футболист хорошо себя чувствует в Манчестере, а его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.
В текущем сезоне Ляпорт провел лишь семь матчей в Премьер-лиге из-за травм.
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