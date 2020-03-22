Испания

Защитник Манчестер Сити Эмерик Ляпорт может продолжить карьеру в Примере.

Эмерик Ляпорт может вернуться в чемпионат Испании, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Барселона намерена воспользоваться тем, что Манчестер Сити на протяжении двух лет не сможет играть в Лиге чемпионов.

Каталонский клуб уверен, что Ляпорт захочет сменить команду.

Тем не менее, сообщается, что французский футболист хорошо себя чувствует в Манчестере, а его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне Ляпорт провел лишь семь матчей в Премьер-лиге из-за травм.

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