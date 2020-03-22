Капелло: Когда ты надеваешь футболку Реала или Барселоны, это может сильно давить

Также специалист поведал о влиянии на Реал и Барселону Роналду и Месси, соответственно.
Фабио Капелло, Getty Images
22 марта 2020, 09:53
Легендарный итальянский тренер Фабио Капелло вспомнил период работы экспертом на телевидении. Специалист поделился мнением о том, как нужно было противостоять Реалу при Роналду и Барселоне при Месси.
"Когда я работал на телевидении, я всегда говорил: если вы хотите победить Реал, то должны забивать как минимум дважды, потому что Криштиану однозначно забьет один. То же самое касается и Месси в Барселоне", — цитирует специалиста AS.
"Необходимо делать перемены, но осторожно. Нужно подписывать игроков, которые делают разницу, потому что когда ты надеваешь футболку Реала или Барселоны, это может сильно давить. Если у тебя нет большого мастерства, у тебя не получится, ты потеряешься".
Фабио Капелло тренировал Милан, Реал, Рому, Ювентус, а также сборные России и Англии.
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