Капелло: Когда ты надеваешь футболку Реала или Барселоны, это может сильно давить

Испания

Также специалист поведал о влиянии на Реал и Барселону Роналду и Месси, соответственно.

Легендарный итальянский тренер Фабио Капелло вспомнил период работы экспертом на телевидении. Специалист поделился мнением о том, как нужно было противостоять Реалу при Роналду и Барселоне при Месси.

"Когда я работал на телевидении, я всегда говорил: если вы хотите победить Реал, то должны забивать как минимум дважды, потому что Криштиану однозначно забьет один. То же самое касается и Месси в Барселоне", — цитирует специалиста AS.

"Необходимо делать перемены, но осторожно. Нужно подписывать игроков, которые делают разницу, потому что когда ты надеваешь футболку Реала или Барселоны, это может сильно давить. Если у тебя нет большого мастерства, у тебя не получится, ты потеряешься".

Фабио Капелло тренировал Милан, Реал, Рому, Ювентус, а также сборные России и Англии.