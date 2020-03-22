Испания

Полузащитник Наполи Фабиан Руис пока не готов продлить соглашение.

Альваро Торрес рассказал, что 23-летний футболист временно не ведет переговоры о продлении контракта с неаполитанской командой.

"Он сосредоточен на Наполи. Вопрос продления сотрудничества отложен до конца сезона".

"Да, многие топ-клубы делали запросы. Это логично, учитывая то, что Руис был лучшим игроком молодежного евро и провел три хороших сезона", — приводит слова агента AS.

В текущем сезоне Руис провел 22 матча в Серии А: на его счету два гола и две результативные передачи.

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